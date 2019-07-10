Научно доказано, что собаки кусают тех, кто их боится

Британские ученые провели исследование, направленное на изучение того, может ли психология человека (некие особенности его поведения) влиять на поведение домашних животных, в частности собак.

Владельцы собак твердо стоят на том, что их питомцы могут напасть только на того человека, который их боится. Что именно человеческий страх провоцирует собачью агрессию.

Проще говоря, если вы идете мимо пса и внутри у вас все сжимается от ужаса, то вероятность того, что вас попытаются укусить, возрастает в разы.

Психологи из ливерпульского университета провели обследование эмоциональной стабильности 700 жителей города. И поняли: чем выше стабильность человека, тем меньше шансов у него быть покусанным. И наоборот, повышенная тревожность провоцирует животное на неадекватное поведение.

По окончании исследования, ученые особо подчеркивают, что невротизм вообще чреват возникновением вокруг человека разного рода опасных ситуаций. Он словно притягивает в жизнь неприятности.

Читайте также: Минздрав назвал психические расстройства, от которых страдают россияне

Фото: yandex.ru/images