Пища, которую мы едим, может влиять на режим сна: продукты с высоким гликемическим индексом, такие как простые сахара, бублики, пончики и картофель фри, вызывают сонливость и сокращают время засыпания. Это происходит потому, что для нормального функционирования мозга, в том числе во время сна, необходим сахар, а глюкоза повышает усвоение триптофана в мозге, что приводит к увеличению выработки нейромедиатора серотонина, необходимого для сна.

Однако что делать, если вам необходимо оставаться бодрым и хорошо функционировать на следующий день, несмотря на недостаток сна? Основным источником энергии для мозга является глюкоза, вот почему во время недосыпания снижается когнитивная деятельность, когда углеводный обмен снижается. Однако печень вырабатывает из жира кетоновые тела, которые также могут использоваться в качестве источника энергии для мозга. Низкоуглеводная диета, такая как кетогенная диета, может повысить уровень кетоновых тел в крови, в частности гидроксибутирата, и увеличить метаболизм кетоновых тел в мозге во время лишения сна.

Недавнее исследование показало, что двухнедельная низкоуглеводная диета смягчает негативное влияние 36-часового недосыпания на когнитивные способности, настроение и сонливость. Высокоуглеводная диета во время лишения сна была связана с повышенной сонливостью, в то время как низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров обеспечивала метаболическую пользу для мозга.

В целом, пища, которую мы едим, может влиять на режим сна, но низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров может обеспечить метаболическую пользу во время лишения сна и помочь смягчить его негативное воздействие на когнитивную деятельность, настроение и сонливость.