В Интернете появилось видео репетиции "Землян"

10 декабря фанаты легендарной группы "Земляне" смогут снова увидеть звёздный состав на одной сцене. Коллектив выступит во время вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон". Церемония пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

В Интернете уже появилось видео с репетиции "Землян". Об этом сообщает портал "Комсомольская правда". Барабанщик группы отыгрывает ритмическую часть одной из самых популярных песен коллектива, а именно "Поверь в мечту".

Композицию "Земляне" собираются исполнить на большой сцене совместно с Юрием Антоновым. Это выступление будет историческим, ведь ранее этот "тандем" не пел вместе.

Это лишь один из многочисленных подарков, который советская группа подготовила для аудитории. Так, во время репетиции настроили работу спецэффектов, чтобы зрители могли наслаждаться шоу. Выступление "Землян" для многих поклонников их творчества станет долгожданным подарком. Однако источник уверяет, что группе будет чем еще удивить зрителей.