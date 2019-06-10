Как стать душой компании

Даже если вы от природы тихий и скромный человек, ничто не мешает вам быть душой компании. Для этого нужно лишь быть открытым миру, но иногда придется, конечно, приложить некоторые усилия, чтобы быть тем, к кому люди тянутся. Расскажем, как стать общительным, здесь и сейчас.

Настрой

Правильный настрой решает многое. Ваше желание быть в центре внимания может стать вашей главной силой и мотивацией на этом пути. Настройтесь на позитив и учитесь получать удовольствие от каждой мелочи.

Практика

Чтобы быть общительным, необходимо, как бы глупо ни звучало, общаться. Но это не значит, что вам нужно пытаться завести разговор с каждым встречным, выбирайте собеседников по своему настроению. Это может быть соседка, которой вы пожелаете доброго утра, или старый друг, которого вы пригласили в кафе для обсуждения текущих дел. Нет ситуаций, когда не с кем общаться! Всегда существуют социальные сети, сервисы для знакомства, группы по интересам.

Инициатива

Не отсиживайтесь в сторонке, если вы не покажете себя, вас могут и не заметить. Проявляйте инициативу в поиске общения, особенно это удобно и просто делать на разного рода выставках, где есть что обсудить, в барах и ресторанах, где люди ведут себя более открыто.

Любознательность

Всегда стоит вопрос: о чем говорить? Это не проблема, если вы многим увлекаетесь. Будьте любознательны, изучайте различные сферы деятельности, найдите себе одно или два хобби, а также любимую тему для обсуждения, в которой вы сильны. Интересный человек всегда имеет успех в общении.

Внимание

Скромность и немногословность не всегда мешают общительности. Вы можете быть желанным собеседником, если умеете слушать и тонко чувствуете людей. Задавайте вопросы и внимательно слушайте ответы, чтобы дать людям почувствовать вашу заинтересованность. Люди тянутся к тем, кто проявляет к ним интерес.

Чувство юмора

Юмор может спасти любую ситуацию. Особенно важную роль играет чувство юмора при завязывании общения. Хорошая шутка никогда не будет лишней, а, в большинстве случаев, еще и сделает вас привлекательным для поддержания контакта в будущем.

Забудьте о застенчивости

Если вы не можете побороть свою природную застенчивость, не стоит слишком сильно заострять на этом внимание. Сделайте акцент на других ваших, более сильных качествах, держитесь открыто к людям. Если не ищите новых поводов для общения, то хотя бы не отнекивайтесь от тех, что появляются сами. Чем чаще вы будете находиться в обществе и коммуницировать, тем скорее избавитесь от страха, что позволит вам уверенней держаться в любом окружении.

Будьте собой

Не забывайте, что при всем этом, не стоит создавать себе надуманный образ. В таком случае, вы будете заставлять себя, и общение вряд ли станет приносить вам удовольствие. Будьте тем, кем вы являетесь, и работайте над собой, чтобы стать лучше, исключительно потому что вы того хотите сами.

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Фото: alev.biz