Взаимоотношения в паре - проблема, над которой ломали головы лучшие умы человечества на протяжении веков. Но, несмотря на это, никто и по сей день не знает рецепта, как сделать союз двух людей гармоничным и гарантированно счастливым.

Почему? Да потому, что слишком много тонкостей и нюансов, и дело не только в том, что у нас не всегда получается найти компромисс. Некоторые привычки, поначалу совсем безобидные, в дальнейшем могут начать серьезно мешать нормальной жизни.

А некоторые особенности поведения (как нашего, так и партнёра), сперва кажущиеся лишь шуткой, могут легко превратиться в самый страшный ночной кошмар. Как же понять, что грань пройдена и отношения перестали быть нормальными?

Один из сигналов - так называемая игра «кто сильнее облажался». Пара начинает припоминать друг другу все ошибки и промахи, даже самые незначительные, и не забывая считать, у кого сколько «баллов». Очень быстро такие отношения превращаются в настоящую пытку. Итог: нарастает недовольство друг другом, вместо желания осчастливить своего любимого человека появится потребность сделать его более виноватым. Ну и к чему такое способно привести?

Как исправить ситуацию? Нужно перестать припоминать малейший промах своему партнёру и научиться заново ценить моменты, проведённые вместе. Все мы люди, и все мы совершаем ошибки. И с этим ничего не поделаешь.

Ещё один признак нездоровых отношений - участившиеся намёки и неявная агрессия. Люди перестают открыто говорить о своих желаниях, зато начинают исподволь подводить к ним, а в случае, как им кажется, неудачи - мстить. Такое поведение сигнализирует о том, что один из партнёров не способен (или не хочет) открыться другому. Это может либо надолго застопорить отношения, либо и вовсе их прекратить.

Если есть желание сохранить отношения, чаще говорите о своих желаниях и мыслях (к сожалению, мысли никто из нас не читает), и постепенно уверенность в своей второй половинке вернётся.

К эмоциональному шантажу обращаться тоже не стоит - он сильнее прочих факторов вредит отношениям. Если поведение любимого человека нас чем-то не устраивает, лучше прямо об этом сказать и попытаться обсудить появившуюся проблему, а не угрожать разрывом отношений. Ведь из-за того шантажа мелкая ссора превращается в конец света, с истерикой и битьём посуды. Надо уважать и свои, и чужие нервные клетки, они не восстанавливаются. Чтобы сохранить отношения, стоит уважать чувства другого человека и беречь их.

А ещё важно научиться не переносить своё плохое настроение на любимого человека. Конечно, мы все этим грешим. Однако ругаться из-за того, что наступили на ногу в метро/задержали зарплату/закончились любимые конфеты, как-то глупо с человеком, который в этом совсем не виноват. Он может посочувствовать и пожалеть. Но принимать удар на себя совсем не обязан.

Ломакина Эльвира Кирилловна

Фото: cosmo.kz