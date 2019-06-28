Почему некоторые люди склонны плакать из-за пустяков
Причина первая - сдерживание чувств.
К сожалению, нередки случаи, когда слезы воспринимаются людьми как нечто постыдное и негативное. Подобное отношение к слезам ребенка в семье может перерасти со временем в его попытки полностью скрыть и сдержать свои чувства, насколько бы они ни были глубоки. Это перерастает в черту характера, и человек стоически переносит многие невзгоды, но неожиданно какой-то пустяковый на первый взгляд момент выбивает их из колеи. Все потому, что этот самый момент становится последней каплей. Слезы необходимы, чтобы снимать накопившееся напряжение, здесь они действуют в роли внезапного освободителя. Конечно, печально, что окружающие люди зачастую не способны этого понять и делают поспешные выводы насчет человека.
Причина вторая - воспоминания.
Не все воспоминания очевидны, многие из них находятся глубоко в подсознании, поэтому, когда человек неожиданно разражается слезами, он не всегда может понять, из-за чего. Воспоминания - это все, что нас окружает: сочетание звуков, цвет, запах, интонация или слова собеседника, что угодно. И если подобные вещи участвовали в болезненном прошлом, то неудивительно, что новая встреча с ними заканчивается рыданиями. Многие бессознательные связи невозможно понять без помощи профессионального психотерапевта.
Причина третья - сочувствие.
Слезы - это один из многочисленных способ послать сигнал внешнему миру. Они говорят о том, что человеку нужна помощь, поддержка и сочувствие. Плач - единственный способ младенца рассказать о том, что его что-то беспокоит. Когда ощущение беззащитности обостряется, человек легко может расплакаться, поскольку ему тяжело выразить свою потребность словами.
Что делать с неожиданными слезами?
Прежде всего - не пытаться задушить собственные эмоции. Конечно, нет нужды плакать на виду у всех, можно выбрать спокойное, тихое место и дать волю слезам. Если причины очевидны, нужно признать их и принять свою слабость, ведь каждый человек на самом деле не так силен, как ему хотелось бы. Это необходимо для того, чтобы жить в гармонии с самим собой.
Кроме того, не стоит критиковать себя за повышенную чувствительность. Если необходима помощь или сочувствие, их нужно просто попросить.
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Фото: echoroukonline.com