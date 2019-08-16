Для себя или для других?

Вы выиграли подарочную карту на 1500 рублей. Но есть одна особенность - срок действия карты истекает сегодня в полночь. Вы можете потратить деньги на то, что нужно вам - хотите массаж или новую рубашку. А может, лучше сделать счастливым кого-то еще - скажем, позвать коллегу на ужин или купить что-то для благотворительности. Как вы поступите?

Две стороны монеты

С одной стороны, все медиа буквально кричат нам о том, что стоит потворствовать своим желаниям. «Вы заслужили этот продукт. Вы - стоящий человек, получите эту услугу уже сегодня. Just do it», - все это мы слышим и видим ежедневно. Конечно, чаще всего это какие-то рекламные сообщения - так производитель стимулирует нас покупать. Но в конце концов - вдруг нам и правда нужны эти кроссовки?

С другой стороны, многочисленные исследования в области психологии показывают: исполнение чужих желаний делает нас счастливее, чем исполнение своих. В ряде экспериментов использовалась схожая с описанной в первом абзаце проверка с подарочной картой, и чувство радости и самооценка людей, использующих ее для других, были выше. Но постоянные жертвы могут привести к эмоциональному истощению, усталости и притуплению чувств.

Что говорят тесты

Ученые-психологи Адам Вейнц (Северо-Западный университет) и Вильгельм Хофманн (Кельнский университет) провели проверку 263 человек в 10-дневном эксперименте. Суть заключалась в том, что каждое утро участники получали смс с заданием, а каждый вечер заполняли опросники.

Задания в смс были разделены на 3 группы:

«побаловать себя» - сделать что-то, что будет приятно и полезно лично им в течение 5 дней;

«помочь другим» - сделать что-то, что принесет пользу кому-то другому в течение 5 дней;

«поддержать морально» - мысленно пожелать что-то хорошее другому человеку (например, помолиться за него).

Как и ожидалось, задания групп «помочь другим» и «поддержать морально» повышали чувство социальной близости, добродетели и благополучия. Интересно, что даже моральная поддержка дала такой эффект - хотя вопрос о том, правда ли она помогает, остается открытым, лично нам она полезна. Задания группы «побаловать себя» радовали участников теста меньше, зато помогали эмоционально восстановиться.

Оптимальной стратегией, по мнению ученых, является чередование: дело в том, что слишком активная помощь другим может нас истощить, в то время как постоянные «бонусы» самому себе могут усилить чувство социальной изоляции. Происходит это по простой причине: если мы балуем себя, то счастливы сильнее, но это счастье очень быстро проходит. В то время как помощь другим радует нас чуть меньше, но ощущается как позитивная эмоция дольше.

Специалисты рекомендуют при выборе решений такого рода опираться на текущую жизненную ситуацию. Возвращаясь к примеру с подарочной картой - логично, что если вы уже потратили на себя 5000, то карта на 1500 принесет вам меньше радости, и оптимальнее ее отдать.

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Фото: greatlove.ru