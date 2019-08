Почему нам трудно извиняться

Каждый ребенок с раннего детства осознает важность способности переступить через свою гордость и извиниться. И так происходит во всех поколениях - помните песню «Sorry Seems To Be The Hardest Word» Элтона Джона? Ее автор, Берни Таупин, неоднократно говорил о том, что она посвящена именно феномену «сложности извинений».

Почему же нам порой сложно извиниться? Недавно два исследователя из Университета Карнеги-Меллона решили это выяснить.

Социальные коммуникации: новое исследование

Шерин Чодри и Джорд Левенштейн решили проверить, какие именно психологические механизмы влияют на нашу способность извиняться. В результате им удалось сформулировать «Теорию обмена ответственностью», которая объясняет, что извинения не «бесплатны» для нашего разума.

«Наша теория предполагает установление связей между четырьмя формами коммуникации, которые ранее не связывали: благодарность, извинения, хвастовство и обвинения. Все четыре формы передают информацию о доверии или вине, за счет чего содержат издержки или выгоды имиджевого плана. Каждый из четырех вариантов - своего рода компромисс между проявлением теплоты и компетентности. Благодаря такому подходу мы предлагаем ряд новых идей социальной коммуникации», - пишут авторы.

Как мы различаем неискренние извинения

Как и следовало ожидать, Чодри и Ловенштейн обнаружили, что извинения тесно связаны с благодарностью. Эта диада заставляла людей чувствовать себя более заботливыми и щедрыми, но многие респонденты сообщали, что извинения сопряжены со скрытыми затратами на то, чтобы не показаться слабым или некомпетентным. Диада «обвинения - хвастовство» направлена скорее на то, чтобы отказаться от ответственность за чьи-либо поступки, невнимательность или эгоизм.

«Все четыре формы коммуникации предполагают передачу ответственности от одного человека к другому. И теперь мы прекрасно понимаем, почему человек умеет отличать искренние извинения от неискренних. Ведь согласно нашей теории извинения должны чего-то «стоить» приносящему их. Мы чувствуем, когда извинения - лишь слова, и в нашем сознании возникают «красные флаги» относительно дальнейшего общения с таким неискренним человеком.

Наше исследование - лишь первый шаг, в будущем мы продолжим работу в этом направлении», - отмечают авторы.

Таким образом, общие фразы вроде «Мне жаль, что так вышло» в большинстве случаев не работают, поскольку не передают ответственность, а лишь «снимают» ее с говорящего. Это выглядит неубедительно практически для всех. «Интересно также, что женщины более склонны к искренним извинениям, чем мужчины», - отмечает Чодри.

