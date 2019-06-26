Язык жестов: что означают объятия

Язык тела - это не просто пустые слова, он действительно существует и активно используется нами в повседневной жизни.

За всю свою историю человечество пополнило коллекцию невероятным количеством жестов, каждый из которых несет в себе разные смыслы в той или иной интерпретации.

Объятия - один из самых значимых жестов, с помощью которого можно выразить то, что не всегда удается передать при помощи слов. Однако объятия также могут быть разными. В данной статье мы расскажем о том, какие существуют виды объятий и что они означают.

Объятие со спины.

В этом жесте кроется смысл, который приблизительно можно расценивать как «не волнуйся, я тебя прикрою». Он выражает готовность защитить от любых невзгод и, при необходимости, взять всю ответственность на себя. Человек, обнимающий другого человека со спины, хочется показать последнему, что он находится в безопасности рядом с ним.

Объятия за талию.

В романтических отношениях объятия могут случаться, даже если люди еще не признались друг другу во взаимной симпатии. В таком случае объятие подобного рода является стопроцентной гарантией того, что человек неровно к вам дышит. Это также может сказать о его стремлении проводить с вами как можно больше времени.

Похлопывания по спине.

В зависимости от контекста этот жест можно воспринимать по-разному. В дружеских отношениях он является подтверждением того, что человек всегда выслушает вас и поддержит. А вот в любовных он может означать, что партнеру скучно с вами и он не планирует отвечать полной взаимностью. Такие отношения вряд ли продлятся долго.

Объятие со зрительным контактом.

Такой теплый жест как объятие, сопровождаемый взглядом в глаза, может сказать только о чрезвычайной привязанности человека к вам. Он доверяет вам, а время, проведенное с вами для него бесценно. Совокупность этих жестов делает из человека открытую книгу, которую легко можно прочитать.

«Лондонский мост».

Этот вид объятий отличается скомканностью, неуклюжестью и дистанцией между обнимающимися. Обычно он означает, что человеку некомфортно находиться рядом с вами.

Продолжительные объятия.

Самый полезный тип объятий, когда необходима поддержка со стороны. Человек, который позволяет вам вступать с ним в такой длительный контакт, наверняка относится к вам с чрезвычайной теплотой, заботой и любовью.

Объятие за плечо.

Обычно смысл у этого жеста примерно такой же, как и у объятий со спины: человек стремится «взять вас под свое крыло» и защитить от возможных неурядиц. Чаще всего подобный смысл наблюдается, когда за плечи обнимает мужчина девушку. Если ситуация обратная, то подобное объятие следует расценивать скорее как дружеское.

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Фото: pravoslavie.fm