Многие люди имеют очень схожие представления о привлекательности противоположного пола. Сюда они относят правильные пропорции тела в области талии и бедер, симметрию лица, покладистый характер и здоровье. Однако при выборе потенциального партнера для жизни, люди часто руководствуются совершенно иными параметрами.

И, как отмечают ученые, вступая в отношения повторно, и мужчины, и женщины, зачастую выбирают из новых людей таких, которые напомнили бы им о бывших возлюбленных.

Масштабный эксперимент провели канадские эксперты в 2008 году, когда более 350 респондентов согласились участвовать в их исследовании на протяжении 9 лет и каждый раз докладывать психологам об изменениях в личной жизни.

Кроме этого, исследователи составили специальный опросник, чтобы получить психологический портрет, как самих испытуемых, так и их половинок.

В результате оказалось, что люди часто выбирают себе в пару человека, близкого по чертам характера и уровню образования.

Однако больше всего экспертов поразило то, что участники эксперимента, чей любовный фронт часто менялся, все время выбирали людей, внешне напоминавших им бывших.

Впрочем, были и исключения: новые типажи предпочитали те, кто отличался высокой экстраверсией и был открыт для новых опытов.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что у каждого человека есть личное видение «портрета» своей идеальной половины от внешних данных до душевных качеств.

Все время ища нового партнера, они предпочитают использовать уже имеющийся шаблон.

А вот эксперт из Кембриджского университета Патрик Бейтсон, в свою очередь, считает, что на выбор партнера оказывают сильное влияние мать и отец.

Например, он подметил, что женщины, у которых отец находился в почтенном возрасте, предпочитали мужчин старше себя, а дети, рожденные в межрасовых браках, выбирали для создания семьи человека, принадлежавшего к расе аналогичной родителю противоположного с ним пола.

Также некоторые психологи, изучающие данный вопрос, отмечают, что зачастую количество браков детей равняется количеству браков или отношений матери семейства. Такой результат был получен американскими экспертами после 30 лет изучения отношений.

Эксперты предполагают, что это может быть связано с тем, что дети перенимают черты и навыки матери, копируя, в том числе, и ее личную жизнь.

Так, часто наблюдается, что дети депрессивных и тревожных матерей, у которых были сложности в личной жизни, испытывают аналогичные трудности в отношениях с противоположным полом.

Еще ряд исследований говорит о том, что в поиске партнера мы часто опираемся на самого себя в буквальном смысле подыскивая пару, которая отражала бы нашу суть.

Причем, не только в поведении, но и во внешности.

Исследования подтверждались тем, что люди, имеющие психические расстройства часто создавали пары с людьми, у которых были алогичные проблемы.

Особенно часто таким поведением отличались те, кто страдал от проблем с наркотиками, а также испытывал дефицит внимания, был гиперактивным и тд.

Если же человек полностью здоров, то он предпочитает связывать свою жизнь с тем, чей уровень интеллекта будет соответствовать ему самому.

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Фото: 7days.ru