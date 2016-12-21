Украинские страсти грузинского парламента

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Украинские страсти грузинского парламента06.03.2014 | 19:44
Парламент Грузии принял резолюцию по ситуации на Украине. Грузинские депутаты призывают международное сообщество сделать все для недопущения вооруженного противостояния и соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины. Что еще сказано в резолюции, и почему ее обсуждение длилось три дня?
Большинство и меньшинство грузинского парламента так и не смогло договориться по единому проекту резолюции о ситуации на Украине. Трехдневные консультации не позволили прийти к единому знаменателю по этому вопросу. В результате на сессию высшего законодательного органа были вынесены сразу две резолюции — подготовленная "Грузинской мечтой" и проект "Единого национального движения".
Разница в этих документах заключается всего лишь в нескольких словах, однако представители парламентского меньшинства считают их чрезвычайно важными, и именно из-за этих фраз не пошли на компромисс. "Националы" требовали, чтобы в текст резолюции обязательно был бы внесен пункт, в котором Грузия призывает международное сообщество, в первую очередь Евросоюз и США, ввести политические, экономические и дипломатические санкции для международной изоляции России.
После долгих дебатов и обсуждения парламент проголосовал за проект, подготовленный парламентским большинством. Резолюция состоит из восьми пунктов. Грузинские парламентарии выражают поддержку территориальной целостности Украины и призывают Россию вывести войска из Крыма. Вместе с тем, они призывают международное сообщество принять действенные меры для недопущения вооруженного противостояния.
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В ходе обсуждения "Национальное движение" особо активно напоминало события августа 2008 года и пыталось провести параллели между войной в Южной Осетии и нынешней ситуацией в Крыму. "Грузинская мечта" не согласна. Депутаты от большинства полагают, что для ЕНД Украина не важна, и бывшая правящая партия хочет попросту оправдать действия своего лидера Михаила Саакашвили, необдуманное поведение которого и привело к развязыванию боевых действий в 2008-м году и прямому вооруженному конфликту.
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