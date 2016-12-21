Бурджанадзе упечет Саакашвили за решетку?

03.02.2014 | 18:40

Что поведала суду бывший спикер парламента, ныне лидер "Демократического движения Грузии" Нино Бурджанадзе? Городской суд Тбилиси в понедельник допрашивал свидетелей по делу о разгоне митинга на проспекте Руставели 26 мая 2011 года. Бурджанадзе назвала главного виновника гибели людей — по ее словам это, Михаил Саакашвили. Она выразила надежду, что Саакашвили обязательно окажется на скамье подсудимых.

"Семья Бурджанадзе — агенты ГРУ". Этот слоган использовали активисты "Свободной зоны", которые провели акцию у здания Тбилисского городского суда. Суд сегодня заслушал свидетелей по делу о разгоне митинга оппозиции 26 мая 2011 года, в том числе бывшего спикера парламента, лидера "Демократического движения" Грузии Нино Бурджанадзе.



"Черный день" в истории Грузии

Однако еще до начала заседания между "Свободной зоной", поддерживающей саакашвилевское "Единое национальное движение", и молодыми активистами "Демократического движения" возникла потасовка из-за оскорбительных лозунгов "Свободной зоны". Сторонники Нино Бурджанадзе назвали своих оппонентов по акции "зондер-брагадами", которыми в течение многих лет руководил "заказывающий трупы Вано Мерабишвили". В итоге полиции удалось разнять драчунов, один человек был арестован.

"То, что говорят сторонники "Националов" по поводу связи Бурджанадзе с российскими спецслужбами — полная чушь, — сказал в беседе с GeorgiaTimes представитель молодежного крыла "Демократического Движения". — Она это неоднократно доказывала своими действиями, [что это не так]. А вот люди, обвиняющие ее в действиях, направленных против Грузии, защищают Вано Мерабишвили — человека, которому нужны трупы, о чем он сам говорил в опубликованном в интернете видео".

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Уголовное дело, по которому сегодня допрашивали Нино Бурджанадзе, касается разгона митинга на проспекте Руставели в мае 2011 года. Основная часть митингующих, требовавших отставки тогдашнего президента Михаила Саакашвили, были ее сторонниками. Центральный проспект Тбилиси в течение нескольких дней был перекрыт. Однако власти приняли решение провести на этом месте парад по случаю Дня независимости Грузии, и было решено очистить улицу от митингующих.

Спецоперация по зачистке прошла в ночь на 26 мая. После представители властей заявляли, что митингующим несколько раз предложили покинуть проспект Руставели, и только после того как они отказались подчиниться была начата операция. К тому же, для участников акции протеста был якобы создан специальный коридор, по которому они могли свободно уйти с места акции даже после начала зачистки.

Однако у демонстрантов другая версия. По их информации, в задачу властей не входило только освобождение площади, а это была карательная операция. Поэтому спецподразделения перекрыли все подходы, взяли митингующих в кольцо и стали избивать дубинками. Никакого коридора для них сделано не было, и тех, кто не терял сознание после избиения, укладывали прямо на асфальт, а затем арестовали за неподчинение правоохранительным органам.

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Самой Нино Бурджанадзе на машине удалось покинуть акцию за несколько минут до начала ее разгона. Именно в этот момент и попал под одну из машин ее эскорта сотрудник полиции Владимир Мансурашвили, который от полученных травм скончался. До сих пор не понятно, зачем полицейский пытался преградить путь кортежу из нескольких джипов, в результате чего и произошла трагедия. По версии властей, озвученной на следующий день, это была единственная жертва спецоперации.

Однако спустя два дня патрульные полицейские обнаружили на крыше одного из зданий тела двух погибших, про которых поспешили заявить, что они умерли от удара током. Оппозиция, естественно, не поверила в эти утверждения. По версии противников Михаила Саакашвили, в результате разгона митинга в ту ночь погибло шесть человек и десятки были серьезно ранены. Пострадали журналисты, многим из которых спецназовцы сломали аппаратуру и отобрали отснятый материал.

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По завершению сегодняшнего допроса Нино Бурджанадзе сообщила журналистам, что она очень надеется увидеть на скамье подсудимых Михаила Саакашвили, который и повинен в гибели людей 26-го мая 2011 года. По словам лидера "Демдвижения", она предоставила суду исчерпывающую и объективную информацию не только по поводу событий 2011 года, но и по поводу ситуации, которая сложилась в Грузии в 2008 и 2009 годах. Бурджанадзе выразила надежу, что это поможет суду обвинить Михаила Саакашвили в совершенных злодеяниях и добавила, что "если этого не сделает нынешняя власть, то сделает следующая".