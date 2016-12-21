Аджарию охватила противоГЭСная эпидемия

11.03.2014 | 18:50

Акции против Худони ГЭС в Сванети перекинулись на Аджарию. Здесь население также выступает против строительства гидроэлектростанции. Местные жители даже не пустили представителей власти осмотреть место будущего строительства. Являются ли эти акции спонтанными, или за ними стоят определенные политические силы, и как оценивают эксперты перспективу строительства ГЭС в Грузии?

Дурной пример, как известно, заразителен. Это утверждение как нельзя более подходит к ситуации, которая сложилась в Грузии в сфере строительства гидроэлектростанций. Активный протест жителей села Хаиши в высокогорной Сванетии против строительства Худони ГЭС теперь перекинулся на другой район Грузии — высокогорную Аджарию. Здесь власти собираются построить станцию поменьше, однако протест от этого меньше не стал.



Строительство скандального каскада ГЭС приостановлено

Представители министерства энергетики, а также власти в селе Гурта Хулойского района попытались осмотреть место, где предполагается строительство ГЭС, однако местное население — около 800 человек — не дали им такой возможности. Не имея желания сдаваться, власти ввели в село несколько сотен полицейских, которые попытались разрядить ситуацию. Однако вместо того, чтобы успокоить людей, которым никто внятно не объяснил, что за строительство предполагается в селе, какая его часть будет затоплена, будут ли выданы компенсации, полиция решила действовать по принципу "сила есть — ума не надо" и перешла в наступление. Местные жители говорят, что их практически разогнали, и даже угрожали введением в село спецназа МВД Грузии, чтобы утихомирить особо буйных. Впрочем, спецподразделений в итоге не понадобилось: население успокоилось, поскольку им дали обещание встретиться с председателем Совета министров Аджарии для обсуждения всех спорных вопросов.

Несколько человек получили в столкновениях с полицией ушибы, но обошлось без серьезных травм. Несмотря на то, что МВД Грузии возбудило по этому факту уголовное дело, задержанных также не было.

Однако происшествие в Аджарии заставляет задуматься — а не стоят ли за этими акциями определенные силы? Сначала Худони ГЭС, где, кстати, власти обещают и компенсации, и сохранение местных памятников, и перезахоронение останков с кладбищ, которые после строительства ГЭС окажутся под водой. Тем не менее, местное население говорит, что власти Грузии собираются "утопить Сванетию" и поклялись на иконах, что не допустят строительства ГЭС ни в коем случае.

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Не помогли ни разъяснения, ни рекламная кампания в поддержку строительства Худони ГЭС. Пока вопрос повис в воздухе. Хотя проектные работы ведутся уже третий год, до начала строительства дамбы дело так и не дошло.

Теперь еще история со строительством ГЭС в селе Гурта. Вероятно, увидев, чего можно добиться сообща, аджарцы решили не отставать от сванов и высказать все, что они думают о власти. Хотя власти и заявляют, что вопрос со строительством ГЭС практически согласован с местным населением, сюрпризов можно ожидать и впредь.

Мнения экспертов, также как населения в целом, на этот счет разделились. Эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе говорит, что за строительством гидроэлектростанций стоят интересы определенных групп, и речь вовсе не идет об интересах страны. "Министерство энергетики Грузии до сих пор не смогло представить концепцию развития грузинской энергетики, — сказал Гиаорхелидзе в интервью GeorgiaTimes. — Необходимо определить приоритеты хотя бы на следующие десять лет. А те спонтанные решения, которые принимаются сегодня, служат интересам отдельных финансовых групп".

"В стране, где практически не существует экономики и 80 процентов электроэнергии потребляет население, строить ГЭС для того, чтобы обеспечивать электроэнергией экономику Турции, является разбазариванием наших природных ресурсов. — Строительство электростанций, работа над обеспечением энергетической безопасности Грузии, должна исходить из интересов грузинского государства, а не из интересов влиятельных групп. Я считаю, что строить Худони ГЭС по тому проекту, который предлагается сейчас, недопустимо, и мне абсолютно понятен протест местного населения. Позиция же властей в отношение Худони ГЭС абсолютно непримиримая. Именно поэтому люди и протестуют. То же самое происходит и в Аджарии", — уверен Гиорхелидзе.

Эксперт по экономическим вопросам Александр Твалчрелидзе, напротив, полагает, что строить гидроэлектростанции необходимо, и у Грузии просто нет другого выхода. "То, что происходит в отношении Худони ГЭС, а теперь еще и в Аджарии, я бы назвал обструкцией, — сказал Твалчрелидзе в интервью GeorgiaTimes. — Я подозреваю, что этими акциями руководят представители прежних властей Грузии, которые, кстати, очень хорошо умеют организовывать подобные мероприятия. Тот, кто противится строительству гидроэлектростанций, в частности, Худони ГЭС, просто является врагом Грузии.