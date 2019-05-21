Если вы хотите спасти свой мозг от разрушений деменции, поддержите тело в хорошей форме физическими упражнениями и здоровыми привычками, а не полагайтесь на таблетки и витамины, в соответствии с новыми рекомендациями ВОЗ.

Около 50 миллионов человек во всем мире страдают болезнью Альцгеймера или другим видом деменциии, и почти 10 миллионов новых случаев возникают каждый год, говорится в докладе ВОЗ, опубликованном во вторник, 21 мая. Расходы на уход за людьми с деменцией ежегодно растут в геометрической прогрессии.

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Как избежать деменции?

Хотя возраст является главным фактором риска, "деменция не является естественным или неизбежным следствием старения", — говорится в докладе.

"Многие физиологические и поведенческие факторы влияют на шансы его развития, и проведенные исследования показывают, что треть случаев деменции можно предотвратить, -сказала Мария Каррильо, главный научный сотрудник центра Assn, специализирующегося на болезни Альцгеймера, в интервью газете "Тew York Тimes" .

Поскольку деменция в настоящее время неизлечима, а многие экспериментальные методы лечения не дали результатов, сосредоточение внимания на профилактике может "дать нам больше пользы в краткосрочной перспективе", — подчеркнула Каррильо.

Большинство рекомендаций ВОЗ основаны на здравом смысле и перекликаются с рекомендациями Национального института старения.

Новое руководство включает в себя получение достаточного количества упражнений; лечение таких состояний здоровья, как диабет, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина; наличие активной социальной жизни; отказ от вредных привычек. "Хотя нет убедительных доказательств того, что некоторые из этих действий помогут сохранить навыки мышления, они, как известно, помогают общему здоровью", — говорится в докладе ВОЗ.

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Японские ученые: изменения в микрофлоре кишечника приводят к деменции

Неожиданно для многих, занимающихся проблемой деменции, ВОЗ отказалась одобрить головоломки, игры и другие мероприятия, направленные на повышение навыков мышления: "Они могут быть рассмотрены для людей с нормальными способностями или умеренными когнитивными нарушениями, но есть мало доказательств, что они обеспечивают какую-либо пользу".

Аналогичные выводы сделаны и в отношении антидепрессантов, которые сейчас активно применяются для снижения риска развития деменции.

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Фото: medicrudn.ru