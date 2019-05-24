Американские исследователи обнаружили новые полезные свойства кофе

Сразу два неизвестных до сегодняшнего дня свойства любимого многими напитка обнаружили в ходе проведения исследования ученые из Техасского университета (США).

И речь идет совсем не о бодрящем эффекте кофеина. Как оказалось, кофе благотворно влияет на наш кишечник, стимулируя его работу. А поскольку увеличивается подвижность мышц кишечника, улучшается работа пищеварительного тракта в целом. Теперь, возможно, именно кофе будут рекомендовать для лечения запоров после операций и для профилактики кишечной непроходимости.

Кроме этого, кофе - в умеренных количествах - подавляет рост числа бактерий и даже убивает некоторые их виды, защищая таким образом человеческий организм от инфекций.

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