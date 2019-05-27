Новое исследование ученых из Дублина выявило тесную связь между социально-экономическим статусом семьи и индексом массы тела детей (ИМТ).

Ученые из Тринити-колледжа проанализировали данные о росте и весе 41 399 детей в трех европейских странах: Ирландии, Великобритании и Португалии. В качестве маркера социально-экономического положения были использованы сведения об образовании матери.

Полученные результаты показывают, что различия в ИМТ возникали в возраст 3-5 лет. Дети из семей с более низким социальным статусом набирали вес быстрее по сравнению с детьми, чьи матери имели более высокий уровень образования. Эти различия, как говорится в отчете, опубликованном сегодня, 27 мая в журнале "Педиатрическая и перинатальная эпидемиология", продолжали расширяться по мере взросления детей во всех трех странах.

В целом авторы обнаружили, что дети, чьи матери имели самый низкий уровень образования, чаще имели избыточный вес или ожирение в любом возрасте по сравнению с детьми, чьи матери имели высокий уровень образования.

"Это исследование показывает, что неравенство в здоровье и продолжительности жизни начинается в раннем возрасте и уверенно диагностируется в возрасте 5 лет", - сказал старший автор исследования доктор Ричард Лейт. - Большинство детей, которые имеют лишний вес рискуют продолжать увеличивать его в зрелости с долгосрочными последствиями для здоровья. "

«Эти результаты подтверждают необходимость борьбы с эпидемией детского ожирения в раннем возрасте, поскольку эти модели трудно изменить, как только они укоренились. Теперь необходимы срочные действия правительства, чтобы понять материальные, социальные и структурные барьеры, которые способствуют этим резким социально-экономическим различиям в риске ожирения," - уверены ученые.

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