Неожиданную причину возникновения ожирения обнаружили ученые из американского университета Райс, проводившие опрос 130 добровольцев из числа студентов.

Как оказалось, те, кто был толстым или имел склонность к полноте, большую часть времени проводят с различными мобильными гаджетами. В частности, со смартфонами, предпочитая их активному образу жизни.

«Постоянное присутствие онлайн, зависимость от мобильных игр и соцсетей, тяга к потреблению информации, - все эти явления опасны и сами по себе, однако мы полагаем, что они еще и провоцируют ожирение. Или наоборот - ожирение провоцирует зависимость от смартфонов. В любом случае, эти проблемы тесно связаны», - отмечено в отчете о проведенном исследовании.

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Фото: myweightlossfun.com