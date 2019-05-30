Немотивированная агрессия, неспособность подростков контролировать свое поведение — постепенно становятся своеобразными "приметами времени". Детей обвиняют в невоспитанности, родителей и школу — в равнодушии.

Но в этом ли причина? И почему диагноз "расстройство поведения" во всем мире растет в геометрической прогрессии?

Ответы на эти вопросы искала международная группа ученых. Психологи и нейрофизиологи из Германии, Великобритании и Швейцарии провели серию наблюдений за тем, как функционирует головной мозг девочек-подростков.

Для участия были отобраны 59 добровольцев от 15 до 18 лет. У 30 из них ранее было диагностировано расстройство поведения, еще 29 выступали в качестве контрольной группы. Девочек сканировали на аппарате МРТ. Во время процедуры они должны были постараться контролировать свои эмоции. Затем ученые сравнили мозговую активность всех участниц.

У девочек из основной группы МРТ зафиксировал более низкую, по сравнению с контрольной группой, активность той зоны коры мозга, которая "отвечает" за осознанное поведение. Ранее уже было известно, что эта область более активна у тех людей, которые способны совладать с сиюминутными порывами.

Нейрофизиологи считают, что именно это отличие и есть причина "ненормального" поведения. В будущем авторы хотят выяснить, способны ли современные программы коррекции влиять на активность мозга людей с расстройством поведения.

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