Очки и сила воли избавят подростков от бессонницы

Голландские ученые, работающие над проблемой подростковой бессонницы, уверены, что помочь справиться с ней могут специальные очки и волевое усилие.

Причина появления проблемы засыпания установлена давно: мерцание экранов гаджетов - большое зло. Во - первых, мерцающий синий свет раздражает сетчатку глаз. Во - вторых, подавляет выработку мелатонина, гормона сна, и тем самым сбивает суточный биоритм. Отсюда и бессонница.

Совместно с сотрудниками Амстердамского университета, медицинские техники из Национального института здравоохранения Голландии разработали специальные очки, которые уменьшают нагрузку на глаза. Изобретение уже прошло испытание на группе 12-17-летних подростках. Оно показало, что очки хорошо защищают глаза, но по вечерам все же злоупотреблять гаджетами не стоит. Нужно подключить силу воли и перестать нарушать режим. И только тогда проблема бессонницы отступит.

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