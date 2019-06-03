Одна из причин развития гипертонии — одиночество. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты из Чикагского университета провели исследование, участниками которого стали 229 добровольцев в возрасте от 50 до 68 лет. Все они заполнили анкеты, которые дали ученым понимание, насколько активны их социальные связи. Наблюдение за жизнью и здоровьем "контрольной группы"длилось 5 лет.

"За время наблюдения у одиноких людей артериальное давление увеличилось в среднем на 10%, — говорится в отчете исследователей. — Это никак не связано с другими факторами риска гипертонии: курением, ожирением и стрессами".

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