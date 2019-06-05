Британский психолог Джеймс Прис, изучил отношение к сексуальной близости мужчин и женщин. Результаты работы опубликовала газета The Independent.

Ожидаемо, результаты показали, что отношение к близости зависит от пола человека. Так, например, для женщин важны несексуальные факторы отношений, в а мужчины в большинстве своем вообще не придают им значения.

Кроме того, рассказывает Прис, «представители разных полов по-разному воспринимают измену. Если для мужчин поцелуй - это не измена, то для 73% женщин - наоборот. Та же картина с флиртом в интернет».

Но есть и «точки пересечения» мнений. И мужчины, и женщины однозначно считают изменой секс не с постоянным партнером. Но что интересно: так считают 90% опрошенных. А 10% британцев - за «свободную любовь». Они уверены, что понятие «измена» к сексуальным отношениям неприменимо.

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Фото: redler.ru