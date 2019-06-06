Учёные: чаще встречайтесь с друзьями – будете здоровее

Американские учёные 9 лет наблюдали за 7000 своих соотечественников, отслеживая самые разные грани дружеского общения.

Выводы, которые они сделали, весьма оптимистичны. Оказывается, улучшить здоровье, например, состояние сердечно - сосудистой системы можно всего лишь регулярно устраивая дружеские посиделки. Но действует этот метод только, как принято говорить, оффлайн. Ни переписка в соцсетях, ни болтовня по Скайпу для терапевтических целей не подходят. Только личное общение.

Особо отмечается, что затворники, ведущие уединенный образ жизни и редко выбирающиеся на улицу, рискуют «заработать» таким поведением не только нарушения работы нервной системы, психологические проблемы, но и воспалительные хронические процессы. Вплоть до аутоиммунных сбоев и рака.

Дефицит, равно как и отсутствие дружеского общения - утверждают исследователи - наносит здоровью едва ли не больший вред, чем курение, ожирение и сидячий образ жизни.

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