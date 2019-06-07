Ученые: Женщины – лучшие «прячут измену»

Ученые из Западной Австралии, проводившие очередное исследование психологических аспектов взаимоотношения полов, выяснили, что женщины, в отличие от мужчин, хорошо умеют скрывать свою неверность.

Группе из полутора тысяч человек и показали фотографии 189 людей (101 мужчины и 88 женщин). Испытуемые должны были по лицу определить, изменяли ли они партнерам.

Результаты эксперимента показали, что вероятности обмана и измены со стороны мужчин в 70% были «прочитаны» верно. А вот «раскусить» женщину - изменщицу большинству оказалось «не по зубам».

Еще один вывод оказался неожиданным даже для исследователей. Оказывается, чаще изменяют не самые привлекательные внешне мужчины. Хотя их, ожидаемо, подозревают больше.

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Фото: yandex.ru/clck