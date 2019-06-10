Новости
Лондонские психологи: незамужние бездетные женщины самые счастливые
Очередное исследование лондонских психологов может пошатнуть все устоявшиеся представления о настоящем женском счастье.
Согласно данным, полученным в результате серии опросов, получается, что незамужние женщины, не имеющие детей - одна из самых счастливых групп населения Великобритании. И - необъяснимо, но факт - в среднем именно те, кто не связывает себя браком, дольше живут, чем рожавшие сверстницы, имеющие мужей.
Кроме того, утверждают исследователи, опросы показали, что дамы, не имеющие семьи, более «стабильны» - у них меньше колебаний от «счастья» к «страданию».
Читайте также: Ценности, цели, события: как разобраться со своей жизнью
Фото: yandex.by