Шпаргалка по соблазнению мужчины от экспертов по пикапу

Способность производить впечатление и вызывать определенные чувства у представителей противоположного пола некоторым женщинам дается от природы. Другим же приходится прикладывать массу усилий для того, чтобы соблазнить понравившегося мужчину. И это - утверждают психологи - целая наука.

Для тех, кто хочет ей овладеть, британские специалисты составили своеобразную шпаргалку. Или пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Знакомство. Обратитесь к объекту вожделения с простым вопросом. Чем проще, тем лучше. Это поможет завести непринужденный, ни к чему не обязывающий разговор. Тема - любая. Кроме очень личных - брака, семьи и интима.

Шаг 2. Делайте простенькие комплименты - мужчины тоже любят ушами. А уж если удастся выдать что-то двусмысленное - это почти гарантирует успех.

Шаг 3. Если вы уже знакомы не первый день - предложите обсудить какой-нибудь фильм с интимными сценами.

Шаг 4. Неожиданно для «объекта» прошепчите что-нибудь «на ушко», едва его касаясь губами.

Шаг 5. Очень недвусмысленно воспринимается мужчинами, когда они видят, как их спутница поглаживает ножку бокала или стакан.

Шаг 6. Мужчин возбуждают запахи. Окружите себя ореолом тонкого аромата (если уверены, что знаете вкус избранника). Только не переборщите с духами, а то получите обратный эффект.

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Фото: wikigrowth.ru/ya-im-pokazhu