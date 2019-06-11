Ученые: недостаток сна у подростков провоцирует рискованное сексуальное поведение

«Секс без презерватива или «под кайфом» выбирают подростки, которые хронически не высыпаются» - к такому выводу пришла группа американских психологов, проведя масштабное 4-летнее исследование, участниками которого стали 1850 молодых жителей Калифорнии.

Респонденты в рамках проводимого опроса (1 раз в 4 года) рассказывали о своем расписании сна в будние и выходные дни и о том, были ли у них проблемы со сном за четыре недели до старта исследования. А также о том, употребляли ли они алкоголь, марихуану или другие наркотики непосредственно перед или во время сексуальной активности и использовали ли презервативы.

Затем участники были сгруппированы на основе моделей сна в течение четырехлетнего периода, включая продолжительность сна в будние дни, продолжительность сна в выходные дни, различия в моделях сна между буднями и выходными и качества сна.

Большинство подростков в среднем спали по 7,5 часов, что немного меньше, чем рекомендуется для этой возрастной группы. Только 26% подростков спали столько, сколько нужно организму - в среднем около 8,5 часов в сутки.

"Подростки по большому счету не получают рекомендованный 8 - 10 часовой сон в сутки, из-за ряда причин, в числе которых и биологические изменения в циркадных ритмах, и раннее начало занятий в школах, и установленный режим классной и внеурочной деятельности, и досуг, продиктованный социальной средой", - говорит Венди М. Троксел, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале «Психологическое здоровье». - "Недостаточный сон может увеличить скорость принятия решений и влиять на импульсивность. Что, в свою очередь, влияет на сексуальное поведение на рискованное сексуальное поведение».

Троксель считает, что полученные результаты представляют собой серьезную «пищу для размышлений» проблему для родителей, психологов и врачей.

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