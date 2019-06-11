Почему с возрастом время летит все быстрее – объяснили ученые

«Когда вам начинает казаться, что время ускорилось и бежит быстрее, то вам не кажется. Это мозг дает сигнал о том, что он стареет», - говорят физиологи.

Новые исследования, проведенные исследователями из Британии, эту гипотезу подтверждают.

По словам Адриана Бежана, руководителя серии экспериментов, с возрастом нервы и нейроны «костенеют», сильнее сопротивляются прохождению через них электрических сигналов. Это влияет на скорость обработки поступающей информации.

«Из-за этого мы получаем меньше впечатлений. Это и воспринимается, как ускорение хода времени, - говорит Бежан. - В молодости дни казались длиннее, потому что за один день мозг получал больше образов, чем в старости».

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Фото: psyfactor.org