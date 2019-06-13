Ученые: причиной депрессии может быть генетика

Ученые из Лондона сообщили, что им удалось обнаружить, как у человека формируется депрессия.

Генетики лондонской Королевской школы совместно с психологами попытались выяснить причины возникновения самого распространенного на Земле заболевания (по статистике ВОЗ) - депрессии.

По данным ученых, психические расстройства диагностированы на сегодняшний день у 14% людей в мире. Проявляться они могут по-разному: у кого-то как последствие стресса, у других - на фоне имеющейся генетической предрасположенности.

Во втором случае медикаментозное лечение, которое назначают врачи, у 70% пациентов проходит сложнее. Чтобы устранить «помехи» со стороны генетики, к работе и были привлечены специалисты именно в этой области.

Им удалось выявить неизвестные ранее источники этой болезни. Проведенная группой ученых масштабная работа показала, что, оказывается, провоцируют возникновение психических заболеваний, 44 гена. Сами по себе они не являются маркерами возникновения расстройств, но при определенных условиях выступают в качестве катализаторов, запускающих процесс изменений. Кроме этого, как сообщают работавшие над исследованием психологи, удалось открыть сразу 30 новых генетических отклонений, ведущих в процессе жизни человека к проблемам с психикой.

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