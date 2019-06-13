Мысленная подготовка к началу работы не менее важна, чем умение отстраняться от нее

О необходимости полноценно отдыхать от работы, «выбрасывать» из головы даже мысли о ней в свободное время, написаны тонны статей. Но, как показало последнее исследование психологов из Портленда, не менее важно уметь правильно настраиваться на рабочий процесс до его начала.

Ученые провели опросы 150 людей, работающих в самых разных отраслях: финансовом секторе, в энергетической отрасли, чиновников, врачей и предпринимателей. Как стало понятно после обработки результатов, те, кто планирует и мысленно готовится к рабочему дню, моделируя в уме различные его сценарии, достигают более высоких результатов, так как у них возникает меньше «неожиданностей» и стрессов (а чего волноваться, если уже готов к любому повороту событий).

Шарлотта Фриц, одна из соавторов исследования: «Психологам и специалистам смежных дисциплин необходимо разработать рекомендации (а может и инструкции), как организовать «плавное погружение в работу. Организациям нужны работники, которые активно вовлечены в процесс, и их мысленное присоединение является ключевым фактором в этом вопросе».

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