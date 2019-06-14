Мальчики лучше учатся, если у них много одноклассниц

Группа ученых из Нидерландов провела несколько необычный эксперимент. Его цель была, выяснить, влияет ли на школьную успеваемость мальчиков количество одноклассниц.

Собрав сведения об аттестации 300 тысяч старшеклассников и проанализировав их, специалисты сделали однозначный вывод: да, влияет.

Как оказалось, успеваемость парней, которые учатся в классах на 60% состоящих из девушек, в среднем выше, чем у их сверстников. Ученые объясняют это тем, что школьницы лучше замотивированы на хорошую учебу и больше на ней сконцентрированы. А это, в свою очередь, создает в классе благоприятный для обучения микроклимат.

Кстати, для девочек «стимулом» к хорошей учебе является социальный и экономический статус школы.

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Фото: yandex.ru/clck