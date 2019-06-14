Подростки более рациональны, чем взрослые, - заявляет американский психолог

«Подростки - вовсе не неразумные дети. Они во многом рациональнее взрослых. Если давать им возможность самостоятельно принимать решения», - к таким выводам пришла группа американских ученых, изучавших особенности мышления людей в подростковом возрасте.

К участию в исследовании были приглашены ребята 10-16 лет. Профессор нейропсихологии Скотт Хюттель, автор работы, отмечает, что в этом возрасте мышление людей имеет одну очень важную особенность: подростки, принимая решение, не ориентируются на общепринятые правила. Они в первую очередь взвешивают «за» и «против», чтобы понять, что сулит то или иное решение - выгоду или убыток.

Например, взрослый человек не сядет в машину, водитель которой нетрезв, «на автомате» просто потому, что знает - это может быть опасно. У подростка «автоматическое поведение» не сработает. Если он решит, что «конечно, это опасно, но очень уж надо доехать», то неизвестно, каким будет решение. "Часто это приносит детям множество проблем", - говорит Хюттель.

В эксперименте испытуемым было предоставлено 3 сценария развития неких событий, при которых они могли либо выиграть, либо проиграть определенные суммы денег. Задача была - выбрать оптимальный вариант.

Взрослые, которые выполняли аналогичные задания чуть раньше, использовали общепринятые "ярлыки" для принятия решений: они считали количество выигрышей и проигрышей, которые несёт каждый вариант, выбирая те, при которых вероятность получения денег была наиболее вероятной. Денежная сумма, стоявшая за каждым выбором, при этом в расчёт не бралась.

А подростки, наоборот, просчитывали величину выигрыша или проигрыша. Им важнее было минимизировать возможность убытков. При этом информация, которая казалась им неважной, отбрасывалась сразу.

«Общество должно уделять больше внимания подростковой рациональности, а родители помогать детям оттачивать свои аналитические навыки, применяя их в реальной жизни» - заявляет Скотт Хюттель.

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