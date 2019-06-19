Психологи из Монреаля уверены, что наиболее часто вспышки агрессии бывают у трехлетних детей. Ранее GT уже рассказывал о проведенном ими исследовании.

Сегодня корреспондент издания встретился с президентом Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолием Северным и узнал, согласны ли российские специалисты с мнением коллег.

- Агрессия проявляется в любом возрасте. Тут масса есть факторов, которые могут ее провоцировать. Агрессия заметно проявляется, в том числе, в так называемые возрастные кризы: кризис 3-4 лет, кризис 6-7 лет и подростковый кризис. Выделять тот или иной возрастной период как «лидирующий» - это бессмысленно.

Анатолий Алексеевич, а от чего вообще зависят вспышки детской агрессии? Ведь не у всех она проявляется...

- Я еще раз повторяю. Это многофакторный симптом. Тут большую роль играет и личностная конституция, то есть то, что наследуется. И особенности микросоциального окружения: у малышей в основном это особенности воспитания. В подростковом возрасте добавляются поведенческие модели ближайшего окружения, так называемых референтных групп.

Не маловажно еще и воздействие внешних факторов, в том числе средств массовой информации. Могу вам до бесконечности перечислять.

Плюс возникновение психической патологии, которая тоже часто манифестирует, то есть начинает проявляться именно в кризовые возрастные периоды.

Каждый случай - индивидуален. И любые попытки найти «главную и основную» причину, равно как и «агрессивный возраст» - бессмысленны.

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Фото: otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii