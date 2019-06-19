Американские психологи провели совместно с сексологами масштабный опрос мужчин и женщин фертильного возраста и сделали открытие, которое поможет многим парам улучшить свою сексуальную жизнь.

Респондентами для исследования стали 3 тысячи человек. Они откровенно (опрос - то был анонимный) делились своим сексуальным опытом. Например, говорили о том, при каких обстоятельствах чаще всего происходят контакты, какие позы предпочитают и т.д.

В опубликованном отчете ученые пишут, что раскрыли секрет женского оргазма и нашли способ, как 100% его получить.

«Как следует из ответов респондентов, - говорится в итоговом документе, - наибольший процент женских оргазмов достигается посредством мастурбации во время сексуальной игры с партнером».

Получается, что вагинальный контакт для женщины - не самый нужный для получения удовольствия фактор.

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Фото: stervaik.ru