Ученые: слежка за телефоном партнера не всегда приводит к разрыву отношений

Португальские психологи всерьез заинтересовались мотивами, по которым люди следят за мобильными гаджетами своих партнеров: читают смс-ки, письма в почте и сообщения с соцсетях, изучают списки контактов.

Все знают, что такое поведение считается в обществе крайне неэтичным: телефон - личная территория и нарушать ее границы нельзя. Более того, есть масса примеров того, что такое «шпионство» имеет все шансы привести к разрыву отношений. Но все равно - лезут, смотрят, читают. Зачем?

На этот вопрос ответ ученые Лиссабонского университета искали в ответах 102 добровольцев (60% - женщины), согласившихся принять участие в исследовании. Их задачей было вспомнить и рассказать психологам о моментах, когда они сами или кто-то из их друзей/знакомых брали мобильные телефоны своих партнеров и «копались» в них. А также об обстоятельствах, предшествовавших этому неблаговидному поступку, о том, как и что они искали и каким образом складывались отношения после «инцидента».

21% опрошенных сказали, что, когда о таком поступке стало известно, отношения закончились. «Кто-то говорил, что владелец гаджета почувствовал себя преданным, кто-то - что «слежка» просто стала той самой «последней каплей»., - рассказал Иван Бесчастных, автор работы.

25% участников удалось удалось пережить вспышку любопытства без особых последствий и сохранить отношения в прежнем виде. «Во всех этих случаях «шпион» был очень важен для партнера и поэтому он предпочел «не заметить преступления, - говорит Бесчастных. - Более того, «жертва» даже пыталась найти оправдательное объяснение причин, по которым близкий человек пошел на этот поступок. А несколько человек даже предоставили возможность свободного доступа к своему телефону в дальнейшем».

Что же касается причин такой слежки за партнером, то основная - ревность.

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Фото: hmong.video