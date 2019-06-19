Ученые рассказали, как окружение влияет на здоровье человека

Все помнят поговорку: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Ученые из Франции расширили ее и чуть-чуть видоизменили значение: расскажи мне, каков твой друг, и я расскажу о твоем здоровье.

То есть, они утверждают, что на здоровье человека сильно влияет круг его друзей.

Франк Фрейманн в соавторстве с Нитешем Чавла провели исследование топологии социальной активности. «Мы увидели, что ее структура оказывает влияет на состояние здоровья человека», - говорит Фрейманн.

Чтобы обеспечить объективность наблюдений, волонтеры носили фитнес-трекеры, которые отслеживали основные физиологические показатели: пульс, частоту сокращений сердца, активность, время и качество сна, количество шагов.

Кроме этого, участники проходили опрос, где говорили о том, что вызывает у них ощущения счастья, покоя или стресса. Рассказали о своих друзьях, об отношениях с окружающими людьми. Затем эксперты провели анализ. Для него был использован метод «машинного обучения».

В результате стало понятно, что взаимодействие в людьми (что у ученых называется спецтермином «структуры социальных сетей») сильно коррелирует с физиологическими показателями. По мнению исследователей, это знание поможет влиять на общее самочувствие и, следовательно, прогнозировать и заблаговременно корректировать здоровье.

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Фото: vkurselife.com