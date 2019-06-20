Немецкий ученый: чем богачи отличаются от всех остальных

В обществе прочно укоренилось мнение, что состоятельные люди отличаются от всех остальных не только величиной доходов, но и психология у них «другая», «особая».

Насколько это верно, попытался выяснить германский исследователь Райнер Зительман. В рамках свой работы он пообщался с 45 «сверхбогатыми» соотечественниками, чье состояние исчисляется цифрами с семью и более нулями. Все они из той категории людей, про которых говорят, что они «сами себя создали».

О том, насколько подробными были эти интервью, говорит тот факт, что их расшифровка заняла 1740 страниц машинописного текста. А еще, все визави доктора Зительмана заполняли тесты на определение характерных черт личности, который выявил 7 базовых черт характера богатых людей:

добросовестность (они целеустремленные, пунктуальные и очень организованные),

легкость в общении (находят общий язык с любыми людьми, предпочитаю не конфликтовать)

экстравертность (положительно относятся к миру, энергичны)

нонконформизм (всегда готовы плыть против течения и поступать в противовес общественному мнению и установкам)

открытость новому опыту

невротизм (сложно переживают неудачи)

нарциссизм.

А еще у них у всех присутствует, по словам ученого, четкая жизненная установка: «моя жизнь зависит от меня и проходит так, как я ее проживаю». То есть, никакого фатализма и надежды на удачу.

«Есть много причин, почему кому-то удается стать богатыми, а кому-то - нет, - резюмирует ученый, - но специфическое сочетание черт характера, которые мне удалось обнаружить, наверное, отправная точка на пути к благосостоянию. Проще говоря, богатые становятся богатыми, потому что ведут себя не так, как другие. Потому что мыслят иначе, иначе принимают решения и реагируют на события. Похоже, установка: «Богатые - не такие, как ты и я» - имеет право на существование».

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Фото: america.aljazeera.com