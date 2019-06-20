Нейробиологи обнаружили в мозге участок, отвечающий за воспоминания о пережитом страхе

Борьба или бегство, паника, дрожь - человеческий мозг устроен так, чтобы мы мгновенно реагировали на страх. Это важно, так как может спасти наши жизни в опасный момент. Но иногда люди остаются в состоянии «повышенной готовности» после того, как угроза миновала.

Специалисты называют такое состояние посттравматическим стрессовым расстройством.

По статистике, около 10 % женщин и 4 % мужчин испытывают посттравматическое стрессовое расстройство в какой - то момент своей жизни. Это подвергает их риску депрессии и наркомании. По оценкам, 8 миллионов человек в год в Соединенных Штатах справляются с этим расстройством. Чаще всего у них страдают сон, мышление, отношения и работа.

Как с ним справиться, как «стереть» эмоциональные воспоминания о пережитом страхе - выясняли ученые из штата Флорида (США).

Нейробиолог Кортни Миллер и ее команда определили, что в миндалевидном отделе мозга (отвечает за эмоциональность) есть особая «точка», которая и хранит долгосрочную память о полученной травме (страх - это травма для психики). И если на нее воздействовать («подавить), то это позволит быстрее восстановиться после травмы.

«В настоящее время лекарств, способных справиться с этой проблемой, нет, - говорит Миллер. - Но наше открытие - серьезный шаг в направлении начала их разработки. Тем более, что опыт подобной работы уже есть: нам удалось синтезировать препарат, разрушающий долгосрочные эмоциональные воспоминания об использовании метамфетамина. Его уже в тестовом режиме апробируют в качестве стратегии профилактики рецидива наркомании».

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