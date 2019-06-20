Причину соматических расстройств нашли ученые

Международная команда, возглавляемая исследователями из Университета Макгилла, обнаружила биологический механизм, который мог бы объяснить состояние, при котором пациенты испытывают физические неудобства - головные боли, боль в суставах, тошнота, запор или зуд кож - тогда, когда нет никаких физиологических проблем. Специалисты называют это соматической осознанностью.

Состояние связано с такими заболеваниями, как фибромиалгия, ревматоидный артрит и височно-нижнечелюстные расстройства, и считается болезнью психологического происхождения.

"Вспомните сказку о принцессе и горошине, - говорит Самар Хури, докторант Центра исследований боли Алана Эдвардса Макгилла. - Принцесса там была чрезвычайно чувствительна, раз могла чувствовать маленькую горошину через 20 матрасов. Это хорошая аналогия того, как может чувствовать себя человек с повышенной соматической осознанностью; у них есть дискомфорт, вызванный крошечной горошиной, которую врачи не могут найти или увидеть, но человек -то чувствует."

Самар Хури и ее коллеги уверены, что нашли неуловимую горошину, способную объяснить соматическое осознание во время проведения своего исследования.

Они выяснили, что пациенты, которые ощущают соматические симптомы, есть общность на генетическом уровне, а именно особенным образом функционирует «система» выработки гормона серотонина и нейротрансмиттеров (биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрического импульса с нервной клетки через синаптическое пространство - справка с dic.academic.ru)

Как поясняет один из соавторов Хури Люда Дьяченко, профессор стоматологического факультета Макгилла, ученые считают, что их открытие очень важно для пациентов, потому что теперь есть биологическое объяснение симптомов, которые у них присутствуют. «Раньше считалось, что у этих людей существуют психологические или психиатрические проблемы, что проблема - в голове пациента, но теперь мы знаем, что она - на уровне физиологических процессов. И можем облегчать симптомы, воздействуя на уровень серотонина и нейротрансмиттеров».

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