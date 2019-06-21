Не верьте всему, что психологи говорят вам о памяти

За последние несколько десятилетий произошел взрыв исследований "ложных воспоминаний", показывающих, что наша память может быть тонко изменена различными внутренними и внешними факторами. Многие психологи считают, что общественность не знает об этом и что люди обычно думают, что память гораздо более точна, чем показывают факты.

Конечно, здравый смысл подсказывает, что память иногда может ошибаться. Многочисленные исследования показали, что память избирательна, и иногда мы можем сильно верить в то, чего никогда не было. Но правда ли, что люди переоценивают свою память? И есть ли у психологов, которые утверждают это, наука на их стороне?

Одно из очень популярных утверждений среди тех , кто считает, что люди плохо понимают память, заключается в том, что каждый второй человек считает, что память работает как видеокамера, точно записывая события, которые мы видим и слышим, чтобы мы могли просматривать и проверять их позже.

Психологи Нью-Йоркского университета провели опрос, который показал: большинство людей считают, что "человеческая память не похожа на видеокамеру, потому что мы не можем воспроизвести события точно так, как они произошли."

Получается, что люди хорошо знают, что память избирательна и мы иногда «неправильно запоминаем».

Второй вывод, сделанный на основе все того же опроса заключается в том, что уверенность в собственной памяти и точность мало между собой связаны.

Этим фактом заинтересовались уже сотрудники правоохранительных органов США. У них накопилось много примеров того, как свидетели, уверенно идентифицировавшие подсудимого в суде, оказывались неправыми.

Большинство этих людей, когда впервые «опознавали» человека, которого якобы видели в момент совершения преступления, были неуверены в своих показаниях. Однако, уверенность пришла позже, возможно, потому что им показали фотографию подозреваемого в другом контексте.

Психологи, проводившие исследование механизмов памяти, говорят о том, точность идентификации прошлых событий зависит от множества факторов. В частности, от того, какие задаются «наводящие» вопросы. И рекомендуют полиции и следователям принять это к сведению.

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