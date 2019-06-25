Исследователи нашли в мозге «место зарождения» депрессии

С сенсационным заявлением выступили нейрофизиологи из Великобритании. Они сообщили, что смогли точно определить, какой именно участок человеческого мозга «отвечает» за появление депрессии.

Как говорится в опубликованном докладе, симптомы болезни (напомним, что депрессия официально включена в перечень болезней ВОЗ) связаны с функционированием орбитофронтальной коры головного мозга - области, обеспечивающей сенсорную интеграцию и принятие решений.

Коллеги из других стран уже назвали открытие прорывом, т.к., хотя механизм развития этой болезни известен давно и достаточно подробно описан, на предмет того, какой именно мозговой отдел задействован в этом процессе, оставалось предметом споров. Между тем, это знание существенно продвинет в вопросах разработки методов и лекарственных средств для лечения депрессии и сопутствующих ей психических расстройств.

Еще один немаловажный момент: теперь стало абсолютно понятно, что депрессию, имеющие такие серьезные «нейробиологические корни» не только нельзя, но и опасно, пытаться вылечить самостоятельно, без помощи специалистов.

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Фото: self.com/story