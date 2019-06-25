Люди в прошлом веке были счастливее – констатируют психологи из США

«Что нужно человеку для счастья?» - ответ на этот вопрос искали психологи из Сан - Диего.

Они провели исследование, в рамках которого волонтеры рассказывали о своем понимании счастья. После этого ученые проанализировали аналогичные анкеты, заполненные в 1970-80-х годах.

Оказалось, что 30 лет назад жители Калифорнии (анализировались данные из научных архивов этого штата) ощущали себя значительно более счастливыми (на 38%), чем нынешнее поколение. Психологи объясняют этот, несколько парадоксальный с точки зрения обычного человека факт, тем, что современная жизнь более динамичная и более «агрессивная». Она предъявляет слишком много требований, что, вкупе с ускорившимся ритмом, появлением соцсетей и новых технологий является сильным фактором, отрицательно сказывающимся на психоэмоциональном состоянии людей. В большей степени это касается жителей городов. Особенно крупных. Именно их жители чаще чувствуют себя несчастливыми.

Кстати, именно те, кто родился и повзрослел в 20 веке, в основном ощущают себя более несчастными, чем молодое поколение. Они попросту не успевают адаптироваться к переменам. Миллениалы же в основном жизнью довольны. Родившиеся в эпоху зарождения новых технологий, они и чувствуют себя в их окружении, «как рыба в воде».

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Фото: click.ro