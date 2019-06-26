Покупатели, использующие смартфоны в магазине, чаще делают незапланированные покупки

«Смартфон - вещь полезная. Но не стоит пользоваться им в магазине», - советует Майкл Скиандра, доктор наук из университета Фэрфилд (США).

И совет этот весьма полезен. Ведь, если верить проведенному ученым исследованию, использование смартфона во время шоппинга - разговоры по нему, чтение и отправка сообщений и даже слушание музыки, - приводит к увеличению количества покупок. И, соответственно, незапланированным тратам.

«Более того, - отмечает Скиандра, - телефон, даже убранный в карман, «оттягивает» на себя внимание хозяина».

В исследовании, проведенном группой доктора, участвовали 231 человек. Всем им перед походом в магазин выдавали список покупок, которые надо было сделать. Часть волонтеров не пользовались смартфоном во время шоппинга, другая часть не выпускала его из рук, третья - периодически использовала.

Вернувшись «с задания», участники самостоятельно сравнивали содержимое своих корзин со списком. Самыми «точными» оказались члены 1-ой группы.

Доктор Скиандра надеется, что сделанные им и его помощниками выводы повлияют на отношение покупателей к использованию мобильников не только в магазинах, но и в иных ситуациях. Ведь отвлекают они о реально происходящего независимо от места действия.

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Фото: yandex.ru/clck