Когда мир становится серым?

«Мир вокруг стал серым, потерял краски», - когда мы слышим что-то подобное от человека, пребывающего в грустном настроении, расстроенного или в депрессии, то не всегда эти слова - метафора.

Американский психолог Кристофер Фортенсон из университета Рочестера провел специальное исследование с целью выяснить, влияет ли эмоциональное состояние человека на восприятие им цвета.

По результатам 2-х экспериментов ученый сделал однозначный вывод: эмоции (особенно негативные) могут напрямую влиять на восприятие цвета. Так, например, грустные люди чаще, чем радостные, ошибались, определяя желтый и голубой цвет. Для них это были оттенки серого (они так видели). Восприятие красного и зеленого цвета от настроения испытуемых никак не зависело.

Нейрофизиологи из того же университета, что и автор исследования, которые первыми ознакомились с результатами экспериментов Фортенсона, склонны объяснить его результаты деятельностью нейротрансмиттеров.

Впрочем, поскольку наука признает только факты, без догадок и допущений, окончательные выводы они делать не спешат: для полного понимания связи эмоционального состояния с восприятием цвета уже запланированы новые исследования.

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Фото: theodysseyonline.com/what-you-arent