Внимание к сердитым лицам может быть сигналом приближения депрессии

До 80 процентов людей, имеющих в анамнезе депрессию, встретятся с ней вновь. Новое исследование психологов из Бингемтома показывает, что одним из факторов риска для них может быть то, на что человек чаще обращает внимание.

Исследователи пригласили к участию в эксперименте 160 женщин: у 60 был «опыт» депрессии, у 100 - нет.

Респонденткам показывали изображения человеческих лиц: одно с нейтральным выражением, а другие с сердитым или счастливым. Используя слежение за глазами, ученые поняли, что участницы, «знакомые» с заболеванием уделяли больше времени на рассматривание "злых" лиц.

"Если вы изо дня в день обращаете внимание на негатив, как, например, наши участницы - на сердитых людей, которые, как им кажется злятся или критикуют вас, то вы, вероятно, подвержены риску депрессии", - отметил Брэндон Гибб, профессор психологии в Университете Бингемтона.

"Я думаю, что самое интересное в этом то, что мы следили за этими женщинами в течение двух лет, и женщины, которые обращают внимание на сердитые лица, скорее всего, снова впадают в депрессию, причем в кратчайшие сроки ", - заявила аспирантка и ведущий автор исследования Мэри Вуди.

Вуди отметила важную роль, которую смещения внимания играют в определении риска депрессии: "Нами сделан важный шаг в направлении разработок новой линии профилактики для тех, кто подвержен риску депрессии, и тех, кто в настоящее время ей страдает».

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