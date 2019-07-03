Почему иногда полезно быть конформистом
Что бы мы о себе ни думали, но большинство из нас предпочитает идти за толпой. К такому выводу пришли ученые из университета штата Калифорния. Они проводили его с целью понять, хорошо или плохо быть конформистом и при каких обстоятельствах люди больше склонны доверять мнению других, а когда - только своему.
"Быть конформистом - это неплохо, - говорит руководитель исследования Михаил Мутукришна. - Конформисты принимают то, что полезно и удобно, по оценкам большинства людей в мире. И вовсе не нужно знать, как они работают. Например, какая,по большому счету, разница, как микробы вызывают болезнь. Мы просто принимаем факт, что надо чаще мыть руки. Это и есть проявление конформизма».
Еще один вывод, который сделали исследователи: люди с высоким уровнем IQ редко готовы принять мнение большинства и поступать, согласуясь с ним. Но уж если решают, что так правильно, то уже от него не отступают.
Проще говоря, умные люди выбирают собственный путь, если уверены в его правильности.
Есть еще один вариант, когда конформисты склонны разделять общепринятые установки: когда есть много доступных если вариантов для выбора. То есть, появляется неопределённость, то именно позиция большинства внушает чувство уверенности.
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