Что снится крысам?

Крысы могут видеть сны. И чаще всего - приятные. Например, всякие вкусности. Такое открытие сделали ученые из лондонского Юниверсити -колледжа, отследив мозговую активность грызунов в разных ситуациях.

Эксперимент проходил в три этапа. Сначала крысам показывали вкусную еду, но так, чтобы они не могли до нее добраться. Потом - в тот момент, когда они были сыты и отдыхали. И наконец, когда они еду получили.

После того, как, полакомившись вожделенной «вкусняшкой» крысы засыпали, у них продолжалась активность некоторых клеток головного мозга. Учёных предполагают, что в это время они «видели», как получают недосягаемую ранее пищу.

"Во время исследования крысы быстро выстраивали карту окружающей обстановки в гипокампе - говорит доктор Хьюго Спирс, руководивший экспериментом. - Сон позволяет гипокампу упрочить воспоминания. Мы предполагаем, что это и есть содержание сна. Полученные результаты свидетельствуют о том, что во время сна гипокампус способен конструировать фрагменты будущего. Ну как бы «мечтать». А так как мозг человека и крысы сходны по своему строению, то становится понятно, почему те, у кого есть повреждения в указанном отделе испытывают сложности, представляя события будущего".

До недавнего времени специалисты считали, что гипокамп отвечает за процесс запоминания визуальной информации. Но, как оказалось, он еще участвует в процессах планирования маршрутов движения. Но только при наличии существенной мотивации. В случае скрысами такой стало желание получить вкусную еду.

Важность вывода, который сделали исследователи, в том, что теперь понятно: способностью воображать события будущего обладают не только люди.

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