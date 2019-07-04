Ключ к счастливым отношениям в нас самих

Ключ к счастливым отношениям найти так же просто, как встретить хорошего человека, утверждают исследователи из Мичиганского университета.

"Люди много инвестируют в поиск идеально совместимого с ними человека, но наше исследование говорит, что им стоит прежде задать себе простой вопрос: а я-то сам -хороший человек? Кого мне нужно иметь с собой рядом? Что это должен быть за человек?", - говорит Билл Чопик, доцент психологии и директор Лаборатории близких отношений.

И уже после того, как ответы на эти, казалось бы, очевидные вопросы будут получены, исследователи рекомендуют отправляться на сайт знакомств. И подчеркивают: «впрочем, несмотря на их популярность, надеяться на них на 100% не стоит».

"Когда вы начинаете создавать алгоритмы и психологически сопоставлять людей, вы исключаете самый важный фактор - свое сердце, - сказал Шопик. - Мы не знаем, почему оно кого-то выбирает».

Исследователи рассматривали практически все способы, с помощью которых пары могут быть счастливы. Они измерили влияние личностных черт на благосостояние более чем 2500 гетеросексуальных пар, которые были женаты примерно 20 лет.

И обнаружили, что наличие партнера, который является добросовестным и приятным, приводит к более высоким уровням удовлетворенности отношениями. В то же время наличие невротичного и, что удивительно, более экстравертного партнера приводит к снижению удовлетворенности отношениями.

Читайте также: Если все действительно так, то у вас надежные отношения

Фото: press.com/news