Секс больше не важен для американцев

Среди жителей США социологами был проведен опрос, который показал, что за минувший год более 25% взрослых американцев не имели сексуальных контактов. А у 15% из них половая жизнь отсутствует уже 5 лет.

Эксперты отмечают, что тенденция отказа от секса в стране растет год от года. Причина этого, по их мнению, старение нации. Среди населения большинство - люди, родившиеся в 1946-1964 годах прошлого века.

Настораживает тот факт, говорят исследователи, что о полном отсутствии секса в жизни говорят и молодые американцы. Те, кому еще нет и 30 лет.

Почему так происходит и что с этим делать, теперь выясняют сексологи и психологи, которые уже объявили о начале соответствующих исследований.

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