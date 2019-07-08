Недавно GT рассказывал об исследовании американских психологов, посвященном изучению влияния современных способов связи - голосовых сообщений и электронных писем - на жизнь людей. Напомним, что ученые пришли к выводу, что электронные письма люди чаще посылают, если им нужно передать серьезную информацию, которая требует значительного внимания.

Прокомментировать мнение заокеанских коллег наш корреспондент попросил Александра Шамильевича Тхостова, заведующего кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова, профессора, доктора психологических наук.

- Если передать информацию нужно не самым близким людям, не с тем, с кем у вас эмоциональная привязанность, а чисто по делу, то современные способы, например, через WhatsApp, через смс, то, мне кажется, даже очень удобны. Они позволяют не вторгаться в личное пространство человека.

Когда мы когда ему звоним, то не оставляем выбора, вынуждая нам отвечать здесь и сейчас. И это, мне кажется, что не очень корректно, потому что абонент может быть занят или ему элементарно неудобно сейчас говорить. А любое письмо, любое сообщение он может открыть, когда сочтет нужным или посчитает возможным.

Но это на уровне чисто формальных функциональных отношений. В личных контактах все наоборот. Потому что вместо личного общения, вместо эмоционального контакта общение через мессенджеры становится немножко таким формальным. Я не знаю, насколько это сейчас принято у молодых. Например, я с моими знакомыми, когда был молодой, да и сейчас, уверен, что могу в случае какой-то необходимости позвонить им даже ночью. Как и они мне. Это не будет воспринято как нарушение. Близкие люди потому и близкие.

- С другой стороны, вот недавно был форум G20. Его участники, в принципе, могли бы пообщаться по любым электронным устройствам, видеоконференцию устроить. Но все равно предпочитают личностное общение. Получается, что его гаджеты заменить все же не могут? Даже в сугубо деловых отношениях?

- Нет, конечно. И не смогут никогда. Потому что это совсем иное. Гаджетами в основном передается некая информационная часть. А когда вы хотите ощутить еще, например, чувства, эмоции, какие-то невербальные вещи, тогда это, конечно, только «глаза в глаза».

- Но ведь «в глаза» можно посмотреть и при видеозвонке...

- Это совсем другой уровень общения. Я буду себя вести по-разному абсолютно, когда передо мной будет живой человек и его глаза, и когда я не буду рядом с собой его видеть. Видео не передает пока- увы- всех эмоций, его можно обмануть...

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Фото: gorabbit.ru/article