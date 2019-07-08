Невыспавшийся человек склонен к неэтичным поступкам

Всем давно известно, что, когда мы устаем, мы принимаем не самые лучшие решения.

Профессор Дэвид Уэлш, научный сотрудник Школы Бизнеса (США), изучает влияние лишения сна на принятие решений. Его очередное исследование выявило причинно-следственную связь между недостатком сна и способностью принимать этические решения.

По мнению ученого, лишение сна затрудняет самоконтроль. И невыспавшемуся человеку сложнее противостоять неэтичным искушениям. Так, например, студенты, которые проработали всю ночь в лаборатории и не имели возможности поесть, на следующий день готовы были пойти на обман ради того, чтобы заработать немного денег на посещение буфета. Но, когда эти же молодые люди нормально высыпались, подобное поведение за ними не наблюдалось.

Физиологически недостаток сна влияет на работу префронтальной коры головного мозга, которая участвует в саморегуляции. Эта мозговая зона позволяет людям преодолевать поведенческие импульсы и прерывать нежелательные поведенческие тенденции. Таким образом, когда люди лишены сна, она чаще и проще совершают «дурные» поступки, которых не произошло бы, если бы они были хорошо отдохнувшими.

Возникает вполне логичный вопрос: если человек знает, что он истощен и поэтому более восприимчив к принятию неправильных решений, что он может сделать, чтобы оставаться на правильном пути?

Профессор Уэлш, опираясь на данные, полученные в ходе исследования, говорит, что есть 2 способа:

1. Запомнить, что «утро вечера мудренее» и откладывать принятие решений на то время, вы будете выспавшимся и отдохнувшим.

2. А если такой возможности нет, то возьмите паузу - советует профессор - и выпейте чашку кофе.

Люди, лишенные сна во время его исследования, которые употребляли кофеин, сообщали о более высоком уровне самоконтроля, а затем вели себя более этично.

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